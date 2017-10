Espectacle sobre l’aigua

La instal·lació 2Llacs, a Gimenells, acull el cap de setmana el Campionat d’Espanya d’esquí nàutic i de les modalitats ‘wakeboard’ i ‘wakeskate’ || Uns setanta participants entre els dos dies

Les instal·lacions de 2Llacs a Gimenells (Lleida) ja estan a punt després dels entrenaments d’ahir per acollir aquest cap de setmana, per segona vegada de forma paral·lela, els Campionats d’Espanya d’Esquí Nàutic, Wakeboard i Wakeskate, organitzats per la Federació Espanyola d’aquest esport i el Club Esportiu Lleida Ski & Wake. Els aficionats que desitgin assistir a la competició podran fer-ho lliurement, ja que l’entrada és gratuïta. Aquest esdeveniment, que ja va acollir 2Llacs el 2014, reuneix uns cinquanta participants en la modalitat de clàssiques i una vintena en wakeboard (és una modalitat en la qual no s’utilitza un esquí sinó