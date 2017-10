Victòria històrica

El Vila-sana debuta a l’OK Lliga imposant-se amb superioritat al Reus Deportiu || Els tres gols lleidatans van arribar a l’inici del segon temps

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Hoquei Patins Vila-sana va fer història al guanyar 3-0 ahir el Reus Deportiu, el dia en què debutava a l’OK Lliga Femenina per primera vegada en els seus catorze anys d’existència. Els gols de Marta Vieira i Maria i Victoria Porta, aconseguits en tot just sis minuts i que van donar la victòria a les de Jordi Capdevila, es van produir en un espectacular inici de la segona part.En el primer temps, les lleidatanes van controlar el joc i van tenir ocasions per aconseguir algun gol, però els va faltar ritme. Després del descans, el Vila-sana va practicar un joc