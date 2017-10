El Lleida ja ha despatxat 6.300 entrades per a la Copa

L’equip d’Albadalejo espera ara cinc partits en només quinze dies

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Lleida ja ha venut la meitat de l’aforament del Camp d’Esports per al partit de la Copa del Rei que, el proper dia 26, el mesurarà amb la Reial Societat, equip de Primera divisió que a més competeix aquesta temporada a l’Europa League. El club havia despatxat fins divendres passat un total de 6.301 entrades, de les 12.748 disponibles.Quant als abonats del club, que només pagaran 10 euros per aquest partit, encara no han retirat la seua localitat 1.587 socis, que tenen de termini per fer-ho tota aquesta setmana. Per al públic en general, el preu de les entrades