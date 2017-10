© L'entrenador del Manlleu insulta els àrbitres

El vídeo es va fer viral i després es va disculpar

Albert Santanera, entrenador del Manlleu, va insultar el col·lectiu arbitral i la Federació Catalana de Futbol, després que el seu equip perdés 5-1 al camp de la Muntanyesa. En unes declaracions en un vídeo que es va fer viral, va dir: “Ara ho diré, els àrbitres són uns fills de puta i ja ho podeu gravar”, i va carregar també contra l’FCF: “És una puta vergonya i ja els poden donar pel cul, si volen que vinguin cada setmana a xiular així.”

El tècnic es va disculpar posteriorment, tant a través del seu compte de Twitter com en diferents mitjans de comunicació. “He demanat disculpes tant al col·legi d’àrbitres com a la Federació. Un se sent malament i s’avergonyeix però no puc tirar enrere... està dit”, i va afegir que “és la primera vegada que em passa una cosa així. Tinc dos fills i no sóc així, espero qualsevol cosa, ho acceptaré, com si em fan fora del meu equip”.