Arxiven la denúncia per l’adjudicació de la gespa

Fiscalia no veu delicte de la Paeria i el Lleida, i reconeix que era una obra urgent

La Fiscalia ha arxivat la denúncia que el grup municipal del Comú de Lleida va posar contra la Paeria i el Lleida Esportiu a l’entendre que hi havia hagut irregularitats en l’adjudicació de la renovació de la gespa del Camp d’Esports. Fiscalia l’arxiva perquè no considera que “els fets denunciats i investigats siguin constitutius de cap il·lícit penal”.El Comú de Lleida, amb data 19 de juliol, va denunciar que l’adjudicació es va fer mitjançant un conveni entre la Paeria i “no es va realitzar mitjançant adjudicació duta a terme per l’ajuntament aplicant la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP)”