Márquez diu estar "còmode i tenir un gran ritme"

EFE Actualitzada 20/10/2017 a les 12:11

Aconsegueix el segon millor temps en els entrenaments lliures a Austràlia

© Marc Márquez amb la seua Honda al circuit de Phillip Island. EFE

El lleidatà Marc Márquez, segon millor temps el primer dia de proves a Austràlia, va afirmar que "a la tarda estava molt còmode, tenia un gran ritme" i espera "poder seguir amb la mateixa mentalitat". "Deien que a Dovizioso li costaria aquí perquè és un circuit que no li va a la Ducati, però ja vaig dir ahir que quan t’estàs jugant un Mundial, tots els circuits van bé i amb la simple tensió de la situació sempre treus el cent per cent i s’ha vist perquè hem sortit al màxim des del principi i això és el bonic", va explicar Marc Márquez.



Márquez va treure ferro a la lluita pel títol mundial. "Estic lluitant aquest campionat com si no hagués guanyat cap altre i cada any és diferent, cada any és nou i si en pots aconseguir un altre més, això que tens al palmarès, i per a Dovizioso és el primer que està lluitant en MotoGP, però si segueix en aquest nivell tindrà més oportunitats en el futur", va opinar.



En el duel que ambdós mantenen, el pilot de Repsol Honda va reconèixer que prefereix en cursa una baralla de "els dos sols, perquè en cas que et guanyi perds menys punts, però l’objectiu és quedar davant d’ell". "Els dos només depenem l’u de l’altre i si hi ha més gent en la lluita hi pot haver més factors i sobre tot risc més gran. Si estigués en la seua posició preferiria que hi hagués més gent", va assegurar Márquez sobre la possibilitat de què altres pilots entrin en la batalla per la victòria a Austràlia. Sobre el tercer en discòrdia pel títol, Maverick Viñales, el líder del mundial va comentar que "en tots els entrenaments ha estat davant i diumenge lluitarà per la victòria ja que és un circuit en el qual va ràpid, ja ho va ser a la pretemporada". I, en referir-se a l’autor del millor temps de divendres, Aleix Espargaró, va destacar: "Ha fet una gran volta ràpida, però veurem si té ritme de cursa, perquè aquí són moltes voltes i cal saber controlar la degradació dels pneumàtics, intentar buscar línies diferents".