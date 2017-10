Bartomeu: "És inadmissible que en un estat de dret hi hagi persones empresonades per les seues idees polítiques"

Assegura que el FC Barcelona "no pot ser instrument manipulable de ningú"

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha defensat la independència de l’entitat catalana davant de les pressions que ha rebut en les últimes setmanes, dins de l’atmosfera política que viu Catalunya, i ha assegurat que el Barça "no pot ser instrument manipulable de ningú".

No obstant això, el mandatari barcelonista ha assenyalat que és "inadmissible" que en un estat de dret "hi hagi persones empresonades per les seues idees polítiques", en al·lusió als líders de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmniu Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament, posició del president que ha aixecat aplaudiments entre els socis compromissaris.

A l’informe del president durant l’assemblea de compromissaris, que s’està celebrant en el Palau Blaugrana, el mandatari blaugrana ha obert la seua intervenció parlat de la "posició del Barça" davant dels fets polítics que s’estan produint a Catalunya, des que l’1 d’octubre es va dur a terme un referèndum d’independència.

Bartomeu ha subratllat que el Barça vol ser a la Lliga i que la seua participació "està assegurada", ja que la "viabilitat del club" passa per mantenir el vincle amb el torneig del qual és fundador des de 1929.

El president del Barcelona ha defensat la posició del club davant dels fets que es van produir el dia de referèndum, quan hi va haver actes violents en alguns col·legis electorals, amb càrregues policials, la qual cosa va portar al club a decidir que el partit contra Las Palmas es jugués a porta tancada, després de no aconseguir es que ajornés.

"L’1 d’octubre es va donar una situació d’excepcionalitat i es va jugar el partit a porta tancada, encara que hi va haver socis que reclamaven que no es jugués. Ha estat la decisió més difícil que he hagut d’adoptar des que sóc president. Vaig assumir personalment jugar a porta tancada", s’ha justificat davant dels socis compromissaris.

"Va ser una mesura excepcional davant d’una situació excepcional. Aquesta decisió no va ser compartida per molta gent, ni per dos directius (Carles Vilarrubí i Jordi Monés), que van acabar dimitint i als que agraeixo tots aquests últims anys" ha afegit.

Bartomeu ha subratllat que la posició del Barcelona davant de l’escena política ve donat pel lema que ha defensat des de fa setmanes i que va plasmar fa unes jornades en una pancarta ("dialogo, respecte i esport"), i el dia que es va sumar a la comissió de mediació entre el govern català i espanyol per incitar al diàleg davant del bloqueig que s’ha produït i que avui es plasmarà amb l’activació de l’article 155 de la Constitució.

"Ningú vaig poder dubtar del compromís del Barça davant de la situació que es viu. Sempre volem respectar la pluralitat de la massa social del club. No es pot confondre la responsabilitat davant de la tebiesa que ens atribueixen. Que no es confonguin. Sabem que el Barcelona és mes que un club. El Camp Nou és un espai lliure per expressar-se, dins de la concòrdia i respecte, i ha de seguir sent-ho. Cal respectar a tothom, a les majories i a les minories," ha relatat.

"És inadmissible en un Estat de dret hi hagi persones empresonades per les seues idees polítiques. Per això, demanem també respecte per al Barcelona. Però el Barcelona no pot ser un instruments manipulable de ningú ni d’interessos. Ningú no pot apropiar-se de l’escut i de la nostra bandera", ha afegit, en al·lusió a les queixes de fa uns dies de l’ANC i Òmniun perquè van considerar que la posició del Barça davant dels empresonats no ha estat contundent.

Bartomeu ha assegurat que la seua junta "actuarà com sempre: en la defensa del club i la defensa dels seus propietari. No posarem en risc la viabilitat de l’entitat. La viabilitat passa per continuar jugant la Lliga i mantenir aquest vincle".