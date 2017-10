Sisena victòria de la temporada de Márquez

Dovizioso només pot ser tretzè i es situa a 33 punts del lleidatà

El lleidatà Marc Màrquez (Repsol Honda RC 213 V) es va adjudicar la seua sisena victòria de la temporada i va fer un pas de gegant per aconseguir el seu quart títol mundial de MotoGP en vèncer el Gran Premi d’Austràlia de MotoGP que es va disputar en el circuit de Phillip Island.

El triomf de Marc Màrquez, després d’una laboriosa cursa que per moments va tenir fins vuit pilots en el grup de cap, unit al "desastre" d’Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), que només va poder ser tretzè, situa el pilot de Repsol Honda amb un avantatge de 33 punts en lloc dels onze amb els quals va arribar a Austràlia, en la baralla pel mundial de 2017.

Malgrat Marc Màrquez va sortir molt bé i es va col·locar el primer en la frenada de final de recta, per fora se li va colar en la segona corba l’australià Jack Miller, àvid d’agradar a la parròquia local malgrat portar escassament 23 dies tan sols, des que es va produir la lesió de tíbia mentre s’entrenava practicant trial a Andorra.

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) va ser dels que tampoc no va fallar i es va col·locar rere la línia de Màrquez, mentre que el rival més directe del líder del mundial, l’italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) va sortir onzè i en aquesta posició es va mantenir al terme de la primera volta i en la següent, un error en intentar superar a un altre rival per intentar recuperar posicions li va fer caure fins el vintè lloc.

La situació de Dovizioso es va complicar moltíssim ja en els primers instants de carrera i a punt va estar de complicar-la-hi a Marc Màrquez el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M1), que va intentar ficar-se per l’interior de la trajectòria del pilot de Repsol Honda i el va fer aixecar la moto, mentre ell sortia i l’italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) els avançava als dos.

Miller es va mantenir al capdavant de la cursa amb vuit dècimes de segon sobre Viñales i Rossi, que no va tardar a superar el seu company d’equip mentre Màrquez va estar enganxat a ells i ja en la sisena volta Rossi i Viñales es van posar al capdavant de la cursa després d’avançar a l’australià, al qual també va superar instants després Màrquez.

A poc a poc Miller va anar perdent força i primer Johann Zarco i després Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) li van acabar superant, encara que l’espanyol se’n va anar al terra en la vuitena volta en intentar avançar a Viñales, mentre Màrquez va ser qui li havia fet instants abans un esgarrifós interior a Viñales per posar-se després del rebuf de Rossi en la setena volta -segon-, amb Andrea Dovizioso a la setzena plaça.

Els errors van marcar el desenvolupament de la cursa ja que un error de Rossi el va fer perdre la primera posició en favor de Johann Zarco, que ara seguien Màrquez, Rossi, Miller, Viñales i també el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) i els pilots de Suzuki, l’italià Andrea Iannone i l’espanyol Alex Rins.

Passat l’equador de la cursa, catorzè gir, Valentino Rossi va superar primer a Màrquez i després a Zarco per posar-se líder, però Màrquez va reaccionar immediatament i va avançar al francès per posar-se després del rebuf de l’italià, mentre que Dovizioso i, en general les Ducati, se les van veure i van desitjar per rendir a un bon nivell ja que el primer representant de les motos de Borgo Panigale ho era i hi era dotzè, barallant-se amb Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) i amb el seu company d’equip, Jorge Lorenzo.

A poc més de sis tornades per al final Marc Màrquez tornava ser líder de la cursa i després d’ell es col·locava Rossi, en tant que Viñales, que es va arribar a tocar amb Iannone després de veure’s superat per Zarco, se’n va anar a la setena posició, només per davant d’Alex Rins en el grup de cap. La vint-i-tresena volta va ser la més ràpida de Marc Màrquez, que va passar amb sis dècimes de segon d’avantatge sobre Zarco i dos més respecte a Rossi, mentre que Viñales va recuperar una plaça en avançar a Miller però pràcticament deia adéu a les seues opcions al títol amb la cinquena posició.

Màrquez va començar a poc a poc a destacar-se mentre Rossi, Iannone i Zarco "es van embolicar" en una sèrie d’avançaments que l’únic que van fer va ser beneficiar l’escapada del pilot de Repsol Honda camí de la seua sisena victòria de la temporada.

La victòria de Màrquez al final va resultar inqüestionable, com la segona plaça llaurada a pols de Valentino Rossi, o el tercer lloc de Maverick Viñales, que va superar Johann Zarco literalment en la recta de meta. Alex Rins (Suzuki GSX RR) va tancar el grup de cap en la vuitena posició, amb Pol Espargaró (KTM RC 16) rere la seua línia, Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), dotzè, Jorge Lorenzo, quinzè, Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), setzè, Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16) després d’ell, i Héctor Barbera (Ducati Desmosedici GP16) en la vintena posició.