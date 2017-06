Lleida, capital de l'alliberament del col·lectiu LGTBI

REDACCIÓ Actualitzada 28/06/2017 a les 09:56

© Imatge d'arxiu de la mobilització estudiantil del passat 7 de juny a les portes del Gili i Gaya. ÒSCAR MIRÓN

Lleida serà aquest dissabte la seu dels actes descentralitzats que organitza la Comissió Unitària 28J en el marc del Dia per a l’Alliberament lesbià, gai, bisexual, de persones transsexuals i intersexuals, que es commemora el 28 de juny. La capital de Ponent, que pren el relleu a Ripollet, ha estat l’escollida per organitzar la festa, a la qual assistiran persones de tot Catalunya, que se celebra de forma paral·lela a l’acte central a Barcelona.



A l’agenda, l’entitat lleidatana ha preparat una sèrie d’activitats per a totes les edats per conscienciar sobre la llibertat sexual i contra la discriminació. D’aquesta forma, els actes començaran a les 12.00 hores a la plaça Sant Joan amb una conferència sobre intersexualitat, i amb diferents activitats infantils. A partir de les cinc de la tarda, a la plaça Sant Francesc es farà una xocolatada i una cercavila per l’Eix Comercial.



L’acte central serà la manifestació a les 19.00 hores des de la Paeria fins a la plaça de la Panera, on tindran lloc actuacions com un concert de Mari Popes o de Pastorets Rock.