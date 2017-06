Vuit lleidatans han optat per un canvi de sexe al Registre Civil des del 2010

Colors de Ponent denuncia esperes de fins a un any per al tràmit a la província

El canvi de sexe al Registre Civil és una possibilitat, emparada per una llei que es va modificar el 2007, per la qual han optat des del 2010 vuit lleidatans transsexuals. Set eren homes en origen que ara consten com a dones i només hi ha un tràmit a la inversa. Colors de Ponent denuncia llargues esperes per al tràmit a la província.

Vuit lleidatans transsexuals han efectuat, des de l’any 2010, el que es coneix com una rectificació registral del sexe, el tràmit que possibilita el canvi de la inscripció d’una persona al Registre Civil quan el sexe que consta no es correspon amb la seua veritable identitat de gènere. Segons les dades facilitades a aquest diari pel ministeri de Justícia, la gran majoria, set, eren homes en origen que van demanar constar com a dones a la partida de naixement i només una persona va demanar el tràmit a la inversa.



Tres van culminar aquest tràmit el 2013, dos el 2012, dos més el 2015 i un altre el 2014. Una llei recull aquesta possibilitat, que es va modificar el 2007 i que permet no només el canvi de la inscripció al Registre Civil relativa al sexe, sinó també el canvi de nom i, en conseqüència, de tota la documentació oficial del sol·licitant, com és el cas del DNI.



Poden demanar-ho els majors d’edat, que han d’acreditar, mitjançant un informe mèdic o psicològic, que tenen una disfòria de gènere i que han estat tractats de manera hormonal durant almenys dos anys, sense que sigui necessària la cirurgia de reassignació sexual (requisit que sí que era indispensable en la legislació anterior aplicable).



La llei demana com a requisits un informe mèdic de disfòria de gènere i un tractament hormonal

Tanmateix, i malgrat la seua aparent senzillesa, Colors de Ponent denuncia que els lleidatans que sol·liciten aquest tràmit fan front a esperes de fins a un any per acabar-lo, mentre que en altres províncies, com per exemple Barcelona, se soluciona en poc més d’un mes. “Demanem que s’agilitzi perquè és una desesperació que pot acabar en ansietat o depressió. Qualsevol tràmit en el qual sigui necessari el DNI, com una entrevista de feina o agafar un vol, obliga aquestes persones a donar explicacions contínuament”, assegura Sandra Castro, presidenta de l’entitat.



les dades

4 d’entre 18 i 30 anys. Quatre dels vuit lleidatans que han fet el canvi al Registre Civil des del 2010 tenien entre 18 i 30 anys.

Quatre dels vuit lleidatans que han fet el canvi al Registre Civil des del 2010 tenien entre 18 i 30 anys. 4 d'entre 31 i 50 anys. Els quatre restants que van optar per aquesta possibilitat tenien entre 31 i 50 anys, segons el ministeri de Justícia.

les claus

La llei 3/2007. La normativa actualment en vigor per a aquest aspecte és la llei 3/2007, una modificació de l’anterior legislació. Regula la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones al Registre Civil.

La normativa actualment en vigor per a aquest aspecte és la llei 3/2007, una modificació de l’anterior legislació. Regula la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones al Registre Civil. Majors d’edat. Segons assenyala el primer article de la llei, només estan legitimats per realitzar aquest tràmit aquelles persones amb nacionalitat espanyola que siguin majors d’edat.

Segons assenyala el primer article de la llei, només estan legitimats per realitzar aquest tràmit aquelles persones amb nacionalitat espanyola que siguin majors d’edat. Requisits. Dos dels principals requisits de la normativa són un informe mèdic o psicològic que confirmi un diagnòstic de disfòria de gènere i almenys dos anys de tractament hormonal. Una de les novetats de la modificació de la llei el 2007 va ser que va eliminar el requisit de sotmetre’s a una cirurgia de reassignació de sexe.

Dos dels principals requisits de la normativa són un informe mèdic o psicològic que confirmi un diagnòstic de disfòria de gènere i almenys dos anys de tractament hormonal. Una de les novetats de la modificació de la llei el 2007 va ser que va eliminar el requisit de sotmetre’s a una cirurgia de reassignació de sexe. Menors d’edat. Encara que no poden fer el canvi al Registre Civil, la llei sí que permet als transsexuals menors d’edat començar amb tractaments hormonals just abans de la pubertat. A més, el departament d’Ensenyament i de Salut, entre d’altres, faciliten els canvis de nom als seus documents.