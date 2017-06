“Còctel perillós” per Sant Joan

Interior alerta la ciutadania del perill dels petards i les fogueres davant les altes temperatures i el risc d’incendis || L’estiu arriba a Ponent amb una segona onada de calor i 40º de màxima

En plena onada de calor i davant el risc d’incendis, la Generalitat va llançar aquest dimecres una advertència de cara a la revetlla de Sant Joan que se celebrarà demà a múltiples localitats de Catalunya i quan es preveuen que les temperatures arribin al màxim de 40 graus a Ponent.



D’aquesta manera, el conseller d’Interior, Jordi Jané, va avisar aquest dimecres del “còctel perillós” que es generarà per la revetlla per les altes temperatures que es mantenen en aquest inici de l’estiu i el risc d’incendis, a causa també de la falta de pluja, ja que la sequera dels camps ajuda a la propagació del foc.

Una preocupació que ha obligat la Generalitat a activar diversos plans de Protecció Civil. Així, el conseller va assenyalar que les elevades temperatures de les últimes setmanes, la baixa humitat i la possibilitat d’algunes tempestes elèctriques faran posar avui en fase d’alerta el Pla Procicat per onada de calor, en prealerta l’Infocat per incendis forestals, i el pla Alfa 2 d’Agricultura.



A més, probablement el dia de la revetlla declararan en alerta el Pla Infocat, i Jané va recordar que en les últimes setmanes s’han donat focs amb intensitat que generen la necessitat de molts serveis de resposta, com els d’Artesa de Lleida i els Plans de Sió, on van cremar 132 hectàrees.

Lleida ciutat acumula 12 dies de temperatures per sobre dels 35º per primera vegada des del 2003

Així mateix, la Generalitat va demanar a la ciutadania que prengui consciència sobre l’ús de dispositius pirotècnics, especialment divendres a la nit, ja que en els últims sis anys hi ha hagut 95 incendis per espurnes de petards, i va advertir de la “calamitat” per a la població que es propaguin molts focs.



Val a recordar que l’incendi més virulent de l’any passat a Ponent va ser a Rocallaura precisament per un petard (vegeu el desglossament). Jané va instar la població a utilitzar el sentit comú i a complir les normes per evitar ensurts.

Una advertència que ve precisament quan l’estiu ha arribat amb temperatures rècord a Ponent. Segons les dades del Meteocat, Alcarràs va registrar aquest dimecres la temperatura més elevada de Catalunya, amb 38,2 graus, seguida d’Alfarràs (38º), Tàrrega (37,8º), Lleida (37,7º), Alguaire (37,2º), i Seròs (37º).

Quan encara duraven els efectes de l’onada de calor del final de la primavera, arriba un segon període de temperatures extremes, que tindran més incidència demà divendres i dissabte, amb els termòmetres que s’elevaran als 40 graus.



Lleida ciutat ja acumula dotze dies amb temperatures màximes de més de 35 graus, un episodi de calor que no es registrava des de l’agost del 2003. Poques vegades Catalunya arriba als 40 graus a començaments de l’estiu, ja que sol arribar la segona quinzena del juny.

Segons va assenyalar l’Agència Estatal de Meteorologia, la primavera d’aquest 2017 a Catalunya ha estat la quarta més càlida des del 1940, amb una temperatura mitjana de 13,1 graus i amb una diferència amb el valor normal que ha estat superior en la temperatura diürna (2,1 graus més) que en la nocturna (0,7 graus).

Per la seua banda, les previsions apunten a un canvi de temperatures a partir de la primera part de la setmana que ve, amb la presència de precipitacions.



Claus

Pirotècnia. Comprar-los en punts autoritzats, no guardar petards a les butxaques o encendre’ls a prop de cara i cos, ni llançar-los des de balcons ni a menys de 500 metres de zones boscoses o aglomeracions, entre els consells.

Comprar-los en punts autoritzats, no guardar petards a les butxaques o encendre’ls a prop de cara i cos, ni llançar-los des de balcons ni a menys de 500 metres de zones boscoses o aglomeracions, entre els consells. Efectius de Bombers. Els Bombers de la Generalitat preveuen un reforç de divuit efectius a Lleida per a la revetlla de Sant Joan. Quant al trànsit, es faran més controls d’alcoholèmia a les carreteres, amb especial atenció als motoristes.

Els Bombers de la Generalitat preveuen un reforç de divuit efectius a Lleida per a la revetlla de Sant Joan. Quant al trànsit, es faran més controls d’alcoholèmia a les carreteres, amb especial atenció als motoristes. Fogueres. S’ha de demanar autorització a l’ajuntament i comunicar-li la situació. Protecció Civil avisa que no s’han de cremar papers ni teixits, ni utilitzar bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, i tampoc pneumàtics o plàstics.

S’ha de demanar autorització a l’ajuntament i comunicar-li la situació. Protecció Civil avisa que no s’han de cremar papers ni teixits, ni utilitzar bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, i tampoc pneumàtics o plàstics. Temperatures de rècord. Ponent estrena l’estiu amb una segona onada de calor, que assolirà temperatures de fins a 40 graus demà i dissabte, però que no durarà tant com l’anterior, ja que es preveuen canvis a partir de la setmana que ve.