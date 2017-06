El Prepirineu va superar en 35 ocasions el límit d’ozó troposfèric i punts de la plana de Lleida, com Juneda, en 38 cops, segons un informe d’Ecologistes en Acció

L'ozó troposfèric



L'ozó troposfèric és el contaminant atmosfèric que any rere any afecta a més població i territori. Durant 2016 els seus nivells s'han mantingut en general estacionaris, per sobre dels del 2014 i per sota dels del 2015. L'informe d'Ecologistes en Acció pren com a referència el valor recomanat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) d'acord a com l'aire contaminat per ozó ha afectat en 2016 a la totalitat de la població i del territori de Catalunya.

Els 7,5 milions d'habitants de Catalunya van respirar aire contaminat durant 2016. L'Informe anual de Qualitat de l'Aire d'Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de la població i del territori de Catalunya van estar exposats a uns nivells de contaminació que superen les recomanacions de l'Organització Mundial de la SalutL'informe elaborat peranalitza les dades recollides en 700 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l'Estat espanyol, entre elles 119 situades a Catalunya.Pel que fa al territori lleidatà,més lax que el normatiu. L’estació delva mesurar superacions del llindar legal en 61 dies el 2016, i en 178 es van sobrepassar les recomanacions de l’OMS.Segons l’informe, de mitjana, a lano es van superar els límits legals d’ozó per ben poc, però sí el llindar recomanat per l’OMS en 88 ocasions. Només una estació va excedir el límit normatiu d’ozó troposfèric:, amb 38 superacions (90 superacions del límit marcat per l’OMS).Lava superar el límit recomanat per l’OMS en 58 dies, però es manté dins de la legalitat.L’estació de mesurament de la capital del Segrià també va registrar durant el 2016, tot i que se situa dins de la normativa.L'informe d'Ecologistes en Acció pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'objectiu a llarg termini per protegir la vegetació establert per la Unió Europea. D'acord a aquests nivells, l'aire contaminat va afectar en 2016 a la totalitat de la població i del territori de Catalunya.Segons defensa l’entitat ecologista, la contaminació de l'aire hauria d'abordar-se com un problema de primer ordre, ja que cada any es registren més de 24.000 morts prematures en l'Estat espanyol per afeccions derivades de la contaminació de l'aire, d'acord a les últimes estimacions de l'Agència Europea de Medi ambient.