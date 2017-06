Estiu en un camp de treball

Lleida acull aquestes vacances quinze propostes || Els primers, a Agramunt i Cervera, permetran senyalitzar camins saludables i recuperar espais

L’arribada de l’estiu és sinònim de camps de treball, una alternativa de lleure que promou la Generalitat per als joves. Els primers ja han començat a Ponent, que acollirà quinze d’aquestes propostes, nou per a participants catalans, un d’altres comunitats i cinc d’internacionals. En tots, els joves es comprometen de forma voluntària i desinteressada a treballar en benefici de la comunitat, on també aprenen valors com ara la convivència, la tolerància i la solidaritat. Aquesta setmana han començat a Agramunt i Cervera amb trenta-nou participants de 14 a 17 anys. A la capital del Sió és tota una novetat i