Aspid entrega els seus premis

Actualitzada 06/07/2017 a les 18:35

Enguany els guardonats són Antoni Siurana, Ferrocarrils de la Generalitat, Josep Maria Soro i Travel Xperience

© Els guardonats amb els premis Aspid, aquest dijous a la Seu Vella de Lleida. Itmar Fabregat

Els guanyadors de la 20a edició dels Premis ASPID a la integració social de persones amb discapacitat, l’únic guardó d’aquestes característiques convocat a l’Estat, han estat Antoni Siurana (Premi a la Solidaritat), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Premi a la Innovació), Josep Maria Soro (Premi a la Comunicació) i Travel Xperience (Premi a l’Empresa). L’acte de lliurament del guardons, organitzats per l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID), té lloc aquest dijous a la nau central de la Seu Vella.



L’objectiu dels premis és donar suport i fer visible la tasca d’entitats, institucions o persones físiques que s’hagin distingit per la tasca feta en favor de la normalització social de les persones amb discapacitat.



El Premi ASPID a la Solidaritat ha recaigut en Antoni Siurana Zaragoza per la seva trajectòria envers l’impuls dels Serveis Socials i la promoció de l’accessibilitat a la ciutat de Lleida. Antoni Siurana Zaragoza fou paer en cap de l’Ajuntament de Lleida durant 24 anys i ocupà diversos càrrecs al llarg de la seva trajectòria professional. Al llarg del seu mandat va aconseguir que Lleida fos la primera ciutat de Catalunya en tenir un Pla d'Accessibilitat local; quan va deixar l'alcaldia, un 90% de la flota d'autobusos de Lleida ja era accessible i va crear el primer saló dedicat al sector de l'ortopèdia i de la discapacitat a Espanya: el saló MINUSVAL. D’altra banda, mitjançant Decrets d'Alcaldia, va ampliar els límits que establia la Llei d'accessibilitat, fent possible que a Lleida fos obligatori que tots els locals complissin amb les normes d’accessibilitat. A més, durant el seu mandat va crear el Pla de Places d'Estacionament per a persones amb mobilitat reduïda per tota la ciutat de Lleida.



El Premi ASPID a la Innovació ha estat per a la tasca duta a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel disseny i la gestió del Tren dels Llacs. El Tren dels Llacs, que uneix Lleida amb la Pobla de Segur, està desenvolupat amb un disseny accessible amb l'objectiu de garantir l'accés al major nombre possible de persones, tenint en compte col·lectius amb discapacitats físiques i establint entorns tecnològics que en facilitin el seu accés



El Premi ASPID a la Comunicació ha correspost al periodista Josep Maria Soro. Ha treballat a TV3 i el Canal 3/24, on actualment desenvolupa la seva tasca professional com a periodista. Col·labora desinteressadament en el projecte TEBVist, una emissora de televisió "online" del Grup Cooperatiu del Taller Escola Barcelona, centre que atén persones amb discapacitat intel·lectual.



El Premi ASPID a l’Empresa ha estat per a Travel Xperience, una agència de viatges d’Andorra especialitzada en l'organització de viatges i vacances per a persones amb discapacitat. Amb l’objectiu d’afavorir l’accés de les persones amb discapacitat física a la mobilitat i el turisme, posa a disposició dels seus clients diverses eines de suport específiques, adaptant-se a les característiques de cada persona. Així doncs, s’inclouen hotels adaptats per a usuaris de cadira de rodes, transport adaptat, assistència als aeroports o estacions de tren i vols a qualsevol part del món sol·licitant les assistències necessàries en cada cas.