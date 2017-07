Google dóna suport a una plataforma digital de mitjans regionals en què participa SEGRE

El projecte RADAR compta amb 9 editors de 24 diaris que impulsen un projecte pioner

Digital News Initiative (DNI) és una aliança entre Google i editors de notícies d’Europa per oferir suport al periodisme d’alta qualitat mitjançant l’ús de tecnologia i la innovació. A més d’invertir en el desenvolupament de productes, en investigació i en formació, Google també ha llançat el DNI Innovation Fund, una iniciativa que aporta un total de 150 milions d’euros per a projectes d’innovació a tot el sector de les notícies a Europa.



Aquest dijous s’han donat a conèixer els projectes que reben finançament de la tercera ronda de la iniciativa. En total són 107 projectes a 27 països, als que s’oferirà 21.968.154 euros.



En aquesta edició el DNI Fund ha rebut un total de 988 propostes de projectes de 27 països.

La iniciativa Google DNI (Iniciativa per a Notícies Digitals) oferirà suport a la plataforma de mitjans digitals regionals i locals RADAR, coordinada per Henneo. Es tracta d’un consorci format per 9 empreses editores de l’Estat, entre elles SEGRE, que aglutinen 24 publicacions i que arriben a una audiència digital de 19 milions de lectors.Google ha decidit finançar amb 500.000 euros aquest projecte, pioner en cooperació digital entre mitjans. L’objectiu és desenvolupar una plataforma tecnològica que permeti compartir tots els continguts generats per aquests mitjans per distribuir-los de forma eficient. La tecnologia permetrà compartir contingut i dades i oferir als lectors productes més personalitzats.Amb el suport de Google, SEGRE i la resta de mitjans del projecte coordinat per Henneo fan un pas més davant dels reptes de la transformació digital, potenciant la publicació d’informació de proximitat de qualitat.El consorci RADAR aplega 9 empreses editores de premsa regional i local que distribueixen cada dia 24 publicacions. Es tracta de diari SEGRE; la editora de Heraldo de Aragón, Diario del Alto Aragón i Radio Huesca; La Voz de Galicia; Grupo La Información, con el diario de Navarra; Grupo Joly, que aplega les capçaleres Diario de Sevilla, Diario de Jerez, Diario de Cádiz, Huelva Información, El día de Córdoba, Europa Sur, Málaga Hoy, Granada Hoy i Diario de Almería; Grupo Serra, amb Ultima Hora, Diario de Menorca i Periódico de Ibiza y Formentera; Més de Tarragona; Gaceta de Salamanca i Edigrup, que edita Diario de León, Diario de Valladolid, Correo de Burgos, Gaceta de Salamanca i Diario de Soria.