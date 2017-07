Una de cada tres dones ha tingut relacions sexuals sense ganes

06/07/2017

El cas es dóna en major mesura quan es té parella estable

© Una parella conversa en un banc. EFE

Un terç de les dones i un 22,8% dels homes ha tingut relacions sexuals malgrat no tenir ganes, un fenomen que es dóna en gran manera quan es té parella estable (31,5 %) i entre joves de 18 a 24 anys (34,6 %) i persones madures per sobre dels 45 anys (33,1 %).



Aquests són algunes de les dades de l’estudi Ulisses, basat en 1.050 entrevistes, que publica aquest dijous el diari 20minutos i assenyala que els espanyols es declaren, en general, moderadament satisfets amb la seua vida sexual, a la que donen un aprovat alt (6,52 de mitjana sobre 10). I són les dones les que estan més contentes (6,72 davant el 6,31 dels homes), igual com les persones casades o les que viuen en parella (6,78).



Segons l’estudi, els homes practiquen sexe de forma més freqüent: el 44,4 % almenys una vegada a la setmana, un percentatge que en les dones baixa al 40,1 %. L’abstinència autoimposada és el doble en elles (14 %) que en ells (7 %).



Un 18,3% de les enquestades van recórrer al sexe en alguna ocasió durant l’últim any per conservar la seua relació; també els van fer un 12,9 % dels homes i, en ambdós casos, es produeix, sobretot, en majors de 55 anys i quan es té parella estable.



L’enquesta revela que un 74,7 % dels espanyols considera que les relacions sexuals milloren quan hi ha vincles d’afecte i/o amor i la gran majoria (78,4 %) dels que han mantingut sexe l’últim any ho ha fet amb parelles estables. Quant a l’edat d’inici, els homes són més precoços: el 29,1 % revela que van tenir la seua primera experiència sexual abans d’assolir la majoria d’edat, davant el 22,6 % de les noies.



El sexe a través d’internet forma part de la vida del 9,1% dels enquestats, encara que predomina més en homes (12,7 %) que en dones (5,6 %); un 15,4 % admet que va ser infidel i un 1,9 % assegura haver tingut una relació estable amb diverses persones alhora.