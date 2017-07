Premis Aspid a la normalització

L’associació de discapacitats reconeix l’exalcalde Siurana, Ferrocarrils de la Generalitat, el periodista Josep M. Soro i Travel Experience || En un acte a la Seu Vella amb la consellera Munté

La Seu Vella va acollir ahir la vintena edició dels Premis Aspid, que reconeixen el treball d’integració de les persones amb discapacitat. La presidenta de l’entitat, Bibiana Bendicho, va parlar de “consolidació” d’un acte que vol reconèixer la “normalització” del col·lectiu i anar un pas més enllà per “transformar la societat”. Aquest any, Aspid va distingir l’exalcalde de Lleida, Antoni Siurana –premi Aspid a la Solidaritat–, pel seu treball al capdavant de l’ajuntament durant 24 anys. Siurana va agrair el reconeixement i va recordar el que va ser el seu regidor Candi Villafañe i la seua tasca a favor dels drets del col·lectiu de persones amb discapacitat. Ferrocarrils de la Generalitat es va emportar el Premi Aspid a la Innovació, per la seua inversió en la línia Lleida-la Pobla. El seu president, Enric Ticó, va destacar l’“obsessió” de FGC per oferir un transport per a tothom i va afirmar que el 100% de les seues estacions ja estan adaptades. El periodista lleidatà Josep Maria Soro es va emportar el Premi Aspid a la Comunicació per la seua col·laboració altruista des de fa tres anys amb una televisió online, TEBVist, feta per persones amb discapacitat intel·lectual. “Amb aquest projecte, els donem veu i emetem entrevistes i reportatges amb la seua mirada, amb les seues paraules, sense discursos paternalistes”, va explicar. Finalment, el Premi Aspid a l’Empresa va ser per a l’agència andorrana Travel Experience, que ofereix viatges per a persones amb discapacitat. “El 80% dels nostres clients són primers viatgers, perquè ho tenen molt difícil. Nosaltres els proporcionem propostes adaptades a Europa, l’Argentina, Costa Rica i fins safaris a l’Àfrica”, va explicar el seu director, Rodrigo Moreno. L’acte va comptar amb la presència de la consellera de Presidència, Neus Munté, que va destacar la voluntat del Govern per col·laborar amb entitats com Aspid, “tot un referent”.