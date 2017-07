El cacau pur que s’inhala, la nova moda entre els joves als EUA

Té per objectiu aconseguir el que el fabricant anomena una infusió de "energia eufòrica" i els joves denominen un "flipada"

És totalment legal, està disponible al mercat i s’està convertint ràpidament en una moda juvenil als Estats Units: és la pols de cacau pur que s’inhala i que ja suscita dubtes sobre si el seu consum és convenient o saludable.

Seguint la moda de les begudes energètiques i en línia amb la tradició d’aspirar substàncies vegetals com a estimulant, el consum del cacau pur en pols, comercialitzat sota la marca Coco Loko, té per objectiu aconseguir el que el fabricant anomena una infusió d’"energia eufòrica" i els joves denominen una "flipada".

El producte, a més de pols de cacau pur, porta ginkgo biloba, un estimulant vegetal que potencia la circulació sanguínia; taurina, un dels components habituals de les begudes energètiques, i llavors de guaranà, riques en cafeïna i fetes servir tradicionalment pels indígenes de la selva tropical amazònica.

Malgrat l’explosiu d’aquest còctel, Nick Anderson -fundador i president de "Legal Lean", l’empresa darrere d’aquest nou producte- assegura que la seua pols de cacau és innòcua i no inclou components químics relacionats amb cap tipus de droga il·legal.

"Encarreguem els nostres ingredients en llocs d’internet de gran reputació i que proporcionen informes de toxicologia i anàlisi", va declarar a la cadena de televisió ABC Anderson, de 29 anys, qui assegura que ell mateix prova i consumeix el seu propi producte.

"Està dissenyat per donar-te una pujada d’endorfines i un alliberament de serotonina que et proporciona energia eufòrica i vitalitat, una mica extra per a disfrutar de la nit i de la festa," va explicar Anderson, l’empresa del qual té la seua seu en Orlando (Florida).

Però, segons l’empresari, la inhalació d’aquesta pols marró, que porta al mercat només des del mes passat, proporciona també un "enfocament tranquil".

Els efectes de la inhalació del cacau duren entre mitja i una hora i són similars als d’una beguda energètica: "Et posa eufòric, però també motivat a fer coses", segons Anderson.

L’empresari va començar aquesta aventura amb una inversió de 10.000 dòlars i, després de dos mesos d’assajos amb diferents mescles, sempre utilitzant cacau cru com basi, va arribar a la fórmula final que produeix amb una companyia de suplements alimentaris.

Aquesta pols de cacau, que és presentada com un suplement vegetal, no està regulada per les autoritats per no ser ni un aliment ni un fàrmac, i tampoc no ha estat prohibit perquè, segons va indicar l’agència reguladora, la Food and Drug Administration, no hi ha hagut "queixes de consumidors o malalties" associades a ell.

Però el seu consum ha suscitat escepticisme entre la comunitat mèdica, amb persones que asseguren que, encara que en l’immediat sembli innocu, això no vol dir que sigui totalment inofensiu.

"L’assumpte és quins són els seus riscos (...) No existeixen dades i, pel que sé, ningú no ha estudiat què passa si aspires xocolate pel nas", va declarar aquesta setmana al diari "The Washington Post" Andrew Lane, director del Centre Sinusal del Hospital Johns Hopkins.

Lane va admetre que potser sigui perquè no està "en la moguda", però es va mostrar reticent que un ompli les seues cavitats nasals de cacau sense saber quins efectes tindrà a llarg termini, encara que va dir que no el preocupa que això pugui arribar a considerar-se una droga d’evasió.

"Si consumeixes drogues, probablement no començaràs amb xocolate", va agregar.

Encara que el fet que la pols de cacau s’esnifi, com la cocaïna, pugui ser motiu de sospita, els experts consideren que la veritable preocupació rau en l’augment de la pressió sanguínia que provoquen els estimulants fets servir a les begudes energètiques i els efectes de la qual es potencien en ser inhalats.

"Inhalar alguna cosa a través de la teua cavitat nasal és una manera més ràpid (d’assimilar-lo en el teu organisme) que menjant o bevent, que requereix certa digestió", va declarar el professor de salut Paul Arciero a la revista "Health", qui va recordar que hi ha hagut casos de sobredosi de cafeïna deguts al consum de begudes energètiques.

De posar-se realment de moda el nou producte, aviat serà comú veure els joves emulant als cercles aristocràtics europeus del segle XVIII, en els que estava en voga esnifar rapè, un costum que van importar de certes tribus indígenes d’Amèrica per a qui inhalar tabac i altres plantes polvoritzades tenia connotacions espirituals.