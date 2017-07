El 40% dels conductors catalans admet que no para mai quan sent somnolència al volant

A Espanya, s’estima que la somnolència ha costat la vida a més de 800 persones en els últims 5 anys i, en cas de tenir un accident, el risc de morir es multiplica per 2

Dos milions sis-cents mil automobilistes de Catalunya reconeixen que han patit somnolència al volant alguna vegada, dels quals més d’un milió ha tingut microsomnis mentre conduïa (períodes molt breus de son que es produeixen en moments d’extrem cansament). El resultat d’aquesta situació és alarmant: 195.000 conductors catalans reconeixen haver tingut un accident per culpa d’haver-se quedat adormits al volant, dels quals 127.000 van ser greus o molt greus.

Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’estudi “Influència de la somnolència en els accidents de trànsit a Espanya (2011-2015)” realitzat per la Fundación Línea Directa en col·laboració amb FESVIAL (Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària). L’informe, que analitza en profunditat 442.000 accidents registrats entre 2011 i 2015, es completa amb una enquesta realitzada a 1.700 conductors de tota la geografia nacional que recull la percepció dels espanyols sobre un problema que, cada any, posa en risc milions d’automobilistes del nostre país.

Tanmateix, malgrat la gravetat del problema de la somnolència a la conducció, les campanyes de conscienciació de les Administracions semblen no ser molt efectives. De fet, al voltant de 2,2 milions de conductors de Catalunya no segueixen les recomanacions de la DGT sobre descans, que aconsellen parar de 20 a 30 minuts cada 200 quilòmetres o cada 2 hores.

A més, 1,6 milions no llegeixen els prospectes dels medicaments per assegurar-se que els seus efectes no posaran en risc la seua seguretat al volant. El més cridaner és que aquests comportaments no semblen ser producte del desconeixement o de la falta d’informació, ja que el 80% dels automobilistes a Catalunya, és a dir, l’equivalent a 3,3 milions de conductors, creu que la somnolència pot ser igual o més perillosa que l’alcohol a l’hora de posar-se al volant.

Unes xifres alarmants: 800 morts en 5 años. Una de les principals aportacions de l’estudi és que, per primera vegada, s’ha realitzat una estimació fundada del nombre d’accidents, morts i ferits greus causat per la somnolència en els últims 5 anys. Per a això, i ja que la falta de son no figura com una causa específica dels sinistres en els atestats policials, sinó que es troba generalment emmarcada en la distracció, la Fundación Línea Directa ha realitzat una estimació partint de l’horari de l’accident, la tipologia, la presència de distracció i el nombre de vehicles implicats en el sinistre.

Les xifres són alarmants: només en els últims 5 anys s’han produït 20.600 accidents i al voltant de 800 persones han perdut la vida com a conseqüència del son al volant. A més, 3.300 persones haurien resultat ferides de gravetat i unes altres 24.000, ferides lleus.

Així mateix, aquests accidents són especialment greus. La presència de somnolència a la conducció duplicaria el risc de morir en cas d’accident, ja que mentre que només l’1,9% dels accidents convencionals acaba amb, almenys, una mort, el percentatge es dispararia fins el 3,9% en el cas dels accidents causats per la somnolència. Una diferència que també afectaria la lesivitat: mentre que en els accidents convencionals, el percentatge de lesionats greus seria de l’11,2%, en els accidents el percentatge s’elevaria fins el 15,9%.

L’estimació duta a terme per la Fundación Línea Directa també ajuda a establir una radiografia molt definida d’aquests accidents. De fet, la majoria dels accidents per culpa del son es produeixen dissabte a la matinada a diumenge, en vacances (mes de juliol), per sortida de via i en carreteres interurbanes. A més, els vehicles no solen ser especialment antics (de 3 a 10 anys) i els sol conduir un home jove de 21 a 30 anys, encara que es dóna en totes les edats.