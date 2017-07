Més oci, educació i apujar els preus per a consum "zero" d’alcohol en els joves

Set de cada deu adolescents d’entre 14 i 18 anys ha begut l’últim mes

Educar en valors, oferir alternatives de lleure, incrementar els preus de les begudes alcohòliques i vetllar perquè no es venguin als joves són les apostes de famílies, professors i experts de la lluita contra les drogues per assolir l’objectiu "de zero consum d’alcohol" en menors.

Set de cada deu adolescents d’entre 14 i 18 anys ha begut l’últim mes, el 30 % fins emborratxar-se, i el consum compulsiu fins els 16 anys s’ha disparat del 14 % al 37 %, el que situa a l’alcohol com la substància preferida pels joves, segons l’enquesta Estudes del Plan Nacional Sobre Drogues 2014-2015.

Xifres que han donat lloc a la Mobilització Alcohol i Menors, impulsat per les entitats de pares i mares Ceapa i Concapa; del sector educatiu Escoles Catòliques, Fedadi i Millora la teua Escola Pública, i de prevenció FAD, Socidrogalcohol i UNAD, per tractar de conscienciar sobre aquest problema.

Representants dels tres àmbits han presentat avui tres ponències amb les seues propostes i han llegit el manifest comú en el qual es comprometen a combatre units aquest problema que, ressalten, és de "tota la ciutadania".

Un problema que rau, ha explicat als periodistes el director general de la FAD, Ignacio Calderón, que Espanya és un país "molt relacionat culturalment amb l’alcohol, de festes constants, bona climatologia i un lleure juvenil que ha capturat la nit com un moment de socialització al marge del món adult".

S’ha passat a més d’un patró de consum "mediterrani" a un de "nòrdic", basat en una "ingesta molt violenta i intensa en un curt període de temps".

Bayón ha apostat per legislar per impedir el fàcil accés dels menors a aquesta substància, encara que no tot ha de ser "una llei que prohibeix", ja que sobretot cal "educar en valors" i no "criminalitzar" als adolescents que beuen alcohol.

Els experts contra les drogues defensen mesures que vagin més enllà de l’"alarma social i veïnal" que genera en ocasions aquest fenomen; així, aposten per mantenir en els 18 anys el límit d’edat per consumir, velar pel compliment de la regulació publicitària de begudes alcohòliques o una actitud "responsable" del sector hoteler, entre d’altres.

Des del sector de les famílies, la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, ha reconegut que han "fallat", especialment els pares, convertits en "còmplices del mal a la salut dels nostres joves", però ha reclamat més formació i informació per poder explicar als fills les greus conseqüències derivades de l’alcohol.

Entris les seues iniciatives, es troben la de pujar el preu de les begudes, controlar exhaustivament als locals que les venguin i sancionar o fins i tot clausurar els que les subministren a menors; també programes de feines en favor de la comunitat per als joves reincidents i alternatives de lleure "perquè no tinguin la necessitat d’estar tirats en una plaça bevent".

També reclamen potenciar el paper de les associacions de pares i mares d’alumnes (AMPES) per aconseguir l’objectiu de "zero consum d’alcohol abans dels 18 anys", ha ressaltat el president de Concapa, Pedro José Caballero.

En representació dels educadors, Carmen Perdices, presidenta de l’Associació Millora la teua Escola Pública, ha ressaltat el paper d’aquests professionals per "informar i, sobretot, formar pares i fills, fixar en els adolescents "metes il·lusionants i positives" com practicar esport o voluntariat.

José María Alvira, secretari general d’Escoles Catòliques, no creu que hagin fallat només els pares, sinó "tota la societat", i ha advocat per "educar en positiu" i ensenyar-los a "elaborar un projecte de vida que mereixi la pena".