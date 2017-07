© El Paupaterres més potent

Tàrrega obre avui la vintena edició d’aquest festival amb setze concerts, cinc més que l’any passat.

PROGRAMA

El sobrino del diablo . Bar Novum. 21.30 h

. Bar Novum. 21.30 h Fa1na. El Gat del Rosal. 21.30 h

Tàrrega celebra des d’avui i fins dissabte la vintena edició del festival Paupaterres i ho fa amb una edició de rècord. L’organització ha ampliat un dia més el festival i presenta un total de setze concerts de pop-rock, folk i ritmes de fusió en directe, cinc més que l’any passat. Entre les estrelles del festival destaca la presència demà de Tomeu Penya, al qual acompanyaran clàssics com el líder del panorama ska Dr. Calypso, o la rumba catalana de Gertrudis. Una altra de les actuacions estrella també de demà serà la d’Ethno Catalonia, música d’arrel tradicional en què participen quaranta joves instrumentistes de tot el món. La iniciativa enllaça amb els orígens del Paupaterres, dedicat a les músiques ètniques. De la jornada de dissabte destaca la presència d’Els Amics de les Arts, que presentaran el seu nou treball Un estrany poder. També destaca la presència dels grups locals com La terrasseta de Preixens i Diga’ls-hi inquiets, que presentaran un espectacle per al públic infantil dins del Paupakids, juntament amb altres activitats escèniques i de circ.Segons el director del festival, Marc Calderó, Paupaterres s’ha adaptat als nous temps. “Va nàixer quan començava el fenomen migratori reivindicant les músiques del món i avui és un festival que manté la seua arrel i ofereix un muntatge gratuït per a tota la família i per a totes les edats.” Aquest any participen en el Paupaterres l’associació Alba, que oferirà avui el concert Fa- 1na; el bar Novum, que organitza l’actuació d’El Sobrino del Diablo, i, finalment, Foment Targarí oferirà petites actuacions que tindran lloc al festival. El Paupaterres va començar fa vint anys amb cinc-cents participants i en l’actualitat superen els 8.000, i és el festival de referència a Lleida.

Divendres

Sons de sobretaula . Càmping. 21.00 h

. Càmping. 21.00 h Tomeu Penya . Càmping. 22.00 h

. Càmping. 22.00 h Ethno Catalonia . Càmping. 23.15 h

. Càmping. 23.15 h Dr. Calypso . Càmping. 00.30 h

. Càmping. 00.30 h Gertrudis . Càmping. 02.15 h

. Càmping. 02.15 h Dirty Brown. Càmping. 03.30 h

Kolpez Txalaparta . Càmping. 21.15 h

. Càmping. 21.15 h Carles Belda i Marc Serrats . Càmping. 22.30 h

. Càmping. 22.30 h Els amics de les arts . Càmping. 23.30 h

. Càmping. 23.30 h Roba estesa . Càmping. 01.00 h

. Càmping. 01.00 h La terrasseta de Preixens