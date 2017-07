L’aturada d’examinadors de trànsit acaba a Lleida amb 674 proves suspeses

Només 316 alumnes han estat recol·locats, fet que agreuja encara més la llista d’espera

Un total de 674 proves suspeses i 358 alumnes afectats que no saben quan podran fer la pràctica del carnet de conduir és el balanç de la vaga d’examinadors de trànsit a les comarques lleidatanes. Ahir va ser l’últim dia d’aturada, després de quinze jornades, que afecta Ponent, on la DGT tanca per vacances fins a mitjans d’agost.La vaga d’examinadors de trànsit que es va iniciar el passat dia 2 de juny va posar ahir el punt final, almenys de moment, a les comarques lleidatanes. Han estat, en total, una quinzena de jornades d’aturada en què l’elevat seguiment de la