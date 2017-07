El repte de l’ocupació de Down Lleida

L’entitat atén 52 persones en el seu programa laboral, de les quals 29 tenen un contracte, algunes des de ja fa una dècada || El projecte inclou visites a empreses per conèixer diferents oficis

El de l’ocupació és un dels principals reptes als quals fa anys que Down Lleida s’enfronta per aconseguir la plena integració de les persones amb aquesta discapacitat. I el seu programa d’inserció laboral Integra XXI és sinònim d’èxit. I és que avui, després de més d’una dècada de treball, l’entitat atén 52 persones en aquest projecte, de les quals 29 tenen un contracte, moltes indefinit. “Volem reivindicar el treball amb suport que fan aquestes persones i l’èxit el demostren els més de deu anys que fa que algunes estan al mercat laboral”, explica Maite Teixidó, tècnica de Down Lleida i