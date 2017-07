Esbaiola’t arriba a les Valls d’Àneu

El certamen va començar ahir amb una gran cercavila i l’actuació ‘estrella’ de la pallassa Pepa Plana amb l’espectacle ‘Suite’ || Una vintena de companyies oferiran 37 propostes i 80 funcions

Esterri d’Àneu es va omplir ahir de famílies amb nens àvids de disfrutar de titelles, clowns i espectacles infantils en general, un panorama que es repetirà fins diumenge, dia 23. I és que aquesta població de les Valls d’Àneu celebra la desena edició del festival teatral Esbaiola’t, que comptarà amb 37 propostes artístiques a càrrec de gairebé una vintena de companyies, que oferiran més de vuitanta funcions per a tots els públics de circ, teatre i dansa. Per primera vegada, el certamen durarà quatre dies i no tres com era habitual en els últims anys.Encara que ahir el festival ja