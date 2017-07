Mil diumenges de ‘Lectura’

El suplement dominical de SEGRE arriba demà al miler de números || Un especial sobre el 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona per commemorar l’efemèride

El suplement dominical Lectura de SEGRE arriba demà al número 1.000 i commemora l’efemèride amb un exemplar dedicat als 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. Hem parlat amb alguns dels protagonistes del 92: voluntaris, metges, periodistes, portadors de la torxa olímpica, àrbitres... I, per descomptat, atletes com la nadadora Itziar Esparza, que es va estrenar com a olímpica a Barcelona. El suplement també inclou un reportatge sobre com era la societat lleidatana del 1992, quan es van inaugurar els primers 40 quilòmetres de l’A-2 (Lleida-Tàrrega) i es va col·locar la primera pedra del pantà de Rialb, que condemnaria Tiurana