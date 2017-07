Els pares del nadó Charlie Gard anuncien el final de la seua batalla legal

El seu representant afirma que "tristament, el temps s’ha esgotat" per poder tractar el petit d’11 mesos

Els pares del nadó britànic en estat terminal Charlie Gard han anunciat avui que posen fi a la batalla legal que mantenien a fi de poder sotmetre el seu fill a un tractament experimental als Estats Units.

L’advocat que representa a la parella formada per Chris Gard i Connie Yates, Grant Armstrong, va dir que "tristament, el temps s’ha esgotat" per poder tractar el petit d’11 mesos, que pateix la síndrome de depleció de l’ADN mitocondrial, un estrany desordre que inhabilita la capacitat del cos de donar energia als músculs.

Els pares del nadó, que està ingressat a l’hospital Great Ormond Street de Londres, connectat a uns aparells que li mantenen amb vida, mantenien un conflicte judicial amb aquest centre, que dirimeix el Tribunal Superior de Londres i estava previst que demà aquesta cort decidís si autoritzava o no que el petit sigui portat a EEUU.

En una vista en l’esmentat tribunal londinenc, Armstrong va explicar que, en vista de les últimes anàlisis mèdiques realitzades per avaluar la salut del petit, que no té cap funció activa, s’havia evidenciat que el mal ocasionat al múscul i els teixits del nadó és "irreversible".

"Els pitjors temors dels pares s’han confirmat", va apuntar l’advocat, que va agregar que "ara és massa tard per a Charlie".

Aquest representant legal va revelar a més que la parella tenia la sensació del qual prolongar la seua lluita legal en els tribunals ocasionaria "dolor" al nadó en comparar el cas, que ha atret una enorme atenció mediàtica a tot el món, a "una tragèdia grega".

"A aquests pares els esperen dies negres per davant i desitgen atresorar el temps que els queda amb Charlie, sense importar el tallo que pugui ser", va afegir l’advocat, que va apuntar que la parella volia que del seu cas "s’aprenguin lliçons".

La mare del petit va afirmar en el transcurs d’aquesta audiència judicial que aquesta havia estat "la decisió més dura" que havien hagut de prendre.

El resultat d’un nou escàner realitzat al petit la passada setmana va oferir una "trista lectura" sobre la seua salut, segons va confirmar divendres passat l’advocada Katie Gollop, qui representa l’hospital londinenc Great Ormond Street.

Els metges d’aquest hospital mantenien des de fa temps que la qualitat de vida de Charlie no milloraria i advocaven per desconnectar les màquines que el sustenten perquè pugui morir amb dignitat.

Els pares han lluitat durant les últimes setmanes perquè el seu fill fos traslladat a EEUU, on hagués estat tractat amb una teràpia de nucleòsids experimental que, no obstant això, ni tan sols no ha estat provada en ratolins.

Iots i Gard han protagonitzat una campanya internacional per aconseguir que el seu fill pugui continuar sent tractat i han comptat amb el suport del president nord-americà, Donald Trump, i el papa Francesc.

La parella ha reunit mig milió de firmes en suport de la seua causa i 1,3 milions de lliures (uns 1,5 milions d’euros) per finançar el tractament del nen a l’estranger.