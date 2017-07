Els pares de Charlie Gard demanen que els permetin portar el seu nadó a morir a casa

El petit pateix síndrome de depleció de l’ADN mitocondrial, un estrany desordre que inhabilita la capacitat del cos de donar energia als músculs

Els pares de Charlie Gard, nadó d’11 mesos que es troba malalt terminal en un hospital de Londres, van demanar a un jutge del Tribunal Superior de la capital anglesa que els autoritzi a portar el seu petit a morir a la llar familiar en lloc de fer-ho en el centre mèdic.

En una nova audiència davant del Tribunal Superior de Londres, la mare del nen, Connie Yates, va exposar el seu desig que els permetin a ella i a la seua parella, Chris Gard, traslladar a casa al seu fill, que pateix síndrome de depleció de l’ADN mitocondrial, un estrany desordre que inhabilita la capacitat del cos de donar energia als músculs, perquè pugui morir allà.

Ambdós van renunciar ahir a la mediàtica batalla legal que sostenien amb el Great Ormond Street Hospital, on és ingressat el nadó, per buscar el seu trasllat als Estats Units a fi que fos sotmès a un tractament experimental de nucleòsids, davant l’opinió del centre mèdic, que defensa una mort digna del nen.

El representant legal dels pares, Grant Armstrong, va dir al jutge que la parella desitja "tenir uns quants dies de tranquil·litat fora de l’entorn de l’hospital" amb el seu nadó i que, per això, advoquen perquè "els últims dies de Charlie amb cures pal·liatives es desenvolupin a la casa de la família".

Per la seua part, el Great Ormond Street Hospital no ha indicat quan es desconnectarà l’aparell de respiració artificial que manté viu el petit.

L’advocada que representa a l’hospital, Katie Gollop, ha argumentat que, en aquest cas, calia "sospesar els interessos del nadó davant les necessitats dels seus pares" i va explicar que el centre londinenc ha trobat un "excel·lent" recinte "especialitzat en malalts terminals" que podria oferir "la privacitat" necessària en aquells moments.

Gollop va explicar que "Charlie és un nen que necessita d’un tractament altament especialitzat i les seues cures no es poden simplificar".

"Redunda en el millor interès per a Charlie, i per a tothom, eliminar el risc que es produeixi una mort precipitada, anguniosa o desorganitzada, perquè pugui tenir una mort pacífica i digna", va agregar.

En un comunicat difós dilluns, la parella va anunciar que no continuaria lluitant perquè el nadó rebés el tractament experimental als Estats Units, en considerar que el temps s’ha "esgotat" per al seu fill i que la seua salut s’ha deteriorat fins arribar a "un punt de no retorn".

Iots i Gard, que han protagonitzat una campanya internacional amb el suport del president dels Estats Units, Donald Trump, i el papa Francesc, han reunit mig milió de firmes en suport de la seua causa i 1,3 milions de lliures (uns 1,5 milions d’euros) que haguessin finançat el tractament.