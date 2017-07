Guimerà rememora el seu passat medieval

El XXIII Mercat Medieval se celebrarà els pròxims 12 i 13 d’agost || El certamen busca donar a conèixer el patrimoni local

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir la presentació del XXIII Mercat Medieval de Guimerà, que va comptar amb la presència de l’alcalde del municipi, Salvador Balcells, i de la directora de l’IEI, Montserrat Macià. Tots dos van coincidir a destacar la importància del Mercat, que se celebrarà els pròxims 12 i 13 d’agost, per donar a conèixer el patrimoni medieval de Guimerà, que, com van recordar, està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

D’altra banda, Balcells va destacar la rellevància d’un esdeveniment com aquest per a una població petita com és Guimerà, “el Mercat és l’aparador del nostre poble, és la nostra manera d’atreure el turisme”, va declarar. Per la seua part, Macià també va remarcar “la versemblança de la recreació històrica de les formes de vida i del comerç de l’època”, que va atribuir en bona manera al disseny d’origen medieval de la població.

Durant aquell cap de setmana, Guimerà tornarà al passat a través de l’escenificació de diverses llegendes i episodis de la història del municipi. A més, hi haurà prop d’un centenar de parades on s’oferiran demostracions d’oficis i aliments artesans. Entre altres activitats, també s’ha organitzat una obra de teatre preparada per persones de la població i una cercavila. A més, la companyia La Cremallera serà la responsable d’amenitzar les jornades.