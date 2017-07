Foc i llegenda als Firals

Bellvís va clausurar ahir el certamen després d’expulsar les tropes de Felip IV || Tanca amb èxit de públic de la vint-i-unena edició de la festa

“Els Firals són la festa de la llibertat.” Així ho va afirmar ahir l’alcalde de Bellvís, Joan Talarn, en l’última jornada d’aquesta celebració, que té com a protagonista la llegenda de L’anella de cal Bufalà, en què els veïns aconsegueixen expulsar les tropes de Felip IV que havien ocupat el municipi. “Fa 400 anys, el poble es va aixecar contra un poder opressor i un mal govern amb falçs i dalles. Ara, en ple segle XXI, ho tornem a fer a través de la democràcia i les urnes, per aconseguir la llibertat”, va remarcar el primer edil, per la qual