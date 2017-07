Segons un estudi de la Universitat de Washington publicat a la revista britànica Nature

La Terra s’escalfarà més de 2 graus centígrads aquest segle, segons un estudi de la Universitat de Washington publicat avui a la revista britànica Nature.

Segons la investigació, tan sols hi ha un 5 per cent de probabilitat que la Terra s’escalfi per sota dels 2 graus i un 1 per cent que es redueixi la temperatura en 1,5 graus centígrads, l’objectiu marcat en l’Acord de París el 2015 per 195 països.

"La nostra anàlisi mostra que l’objectiu de 2 graus presenta un millor escenari", va assenyalar el director de l’estudi, Adrian Raftery, i va afegir que complir la meta de reduir l’escalfament "és factible" en el cas de realitzar "un esforç important i sostingut durant els propers 80 anys".

Així mateix, les noves projeccions estadístiques mostren que hi ha un 90 per cent de probabilitat que la temperatura augmenti entre 2 i 4,9 graus centígrads en 100 anys, per la qual cosa Raftery va recalcar que "era improbable" que els pronòstics més optimistes es compleixin.

El nou document té en compte tres aspectes importants en els quals se sustenta l’augment d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: la població mundial, producte interior brut per persona i la quantitat de carboni emesa per cada dòlar d’activitat, el que es coneix com a intensitat d’emissions de carboni.

Un altre dels autors de l’anàlisi, Dargan Frierson, va ressaltar que "els danys causats per la calor, la sequera, el clima extrem i l’augment del nivell del mar seran molt més greus si la temperatura augmenta més de 2 graus".

Una de les grans sorpreses de l’estudi va ser que l’augment de la població té un impacte inferior de l’esperat en el canvi climàtic, ja que aquest creixement es donarà principalment a l’Àfrica, que utilitza molt pocs combustibles fòssils.

La principal preocupació se centra en la intensitat d’emissions de carboni, perquè la velocitat de descens d’aquest valor serà crucial per determinar el futur de l’escalfament global.

A un altre estudi de la Universitat de Colorado en Boulder, publicat també avui a la revista Nature, s’assenyala que de mantenir el ritme d’emissions en els propers 15 anys, el més probable és que l’augment de la temperatura sigui de 3 graus.

Aquest treball estudia la capacitat dels oceans d’absorbir el carboni, el desequilibri energètic i el comportament de les partícules fines en l’atmosfera.

Un dels seus autors, Robert Pincus va destacar que "aquesta anàlisi és fonamental per fer-nos entendre a nosaltres i als polítics el temps que tenim abans que el planeta assoleixi certs llindars".