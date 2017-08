Multitudinari inici de les festes de Pardinyes

La presentadora lleidatana de televisió Ares Teixidó va ser l’encarregada de llegir el pregó

Pardinyes va donar ahir a la nit el tret de sortida a les seues festes amb la tradicional presentació de les pubilles i la lectura del pregó, que aquest any va ser a càrrec de la presentadora de televisió lleidatana Ares Teixidó. Durant l’acte, la televisiva va animar els veïns a gaudir de les activitats de la festa major, que ja s’ha convertit en una tradició a l’estiu de Lleida. Els protagonistes d’aquestes jornades continuen sent els penyistes que, al ritme de La cançó de les festes de Pardinyes, ahir van omplir de música i color tota l’avinguda Pearson.

Entre els actes de les festes, que es prolongaran fins dilluns, destaquen els jocs populars organitzats per les mateixes penyes i les revetlles amenitzades per grups com Aldaval, Set de Rock o Labancha.

Per als més petits, a banda de les firetes i atraccions infantils que estan disposades a la rambla tots els dies, demà s’instal·larà un circuit d’habilitats (18.30 hores).