Una de cada quatre dones de Ponent que està en edat fèrtil no té fills

La majoria, per decisió pròpia, una opció a l’alça a pesar de la pressió social

El 23% de les dones lleidatanes que estan en edat fèrtil no té fills, la majoria per decisió pròpia. Són les conegudes com a ‘no-mares’, una opció cada vegada més estesa (també entre els homes), malgrat la pressió que habitualment exerceix l’entorn i la societat sobre elles perquè compleixin el seu rol reproductor.Cada vegada són més les dones i els homes que decideixen no tenir fills. Una opció de vida que, tanmateix, genera encesos debats, sobretot en el bàndol femení, i que, malgrat una pressió social que continua sent forta, va guanyant terreny, a mesura que es trenquen tabús socials