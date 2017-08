Alcarràs ja prepara la festa major, que tindrà un concert de Los Manolos com a cap de cartell. El grup barceloní hi actuarà el dissabte 27 i rememorarà el seu moment d’èxit durant els Jocs Olímpics de Barcelona’92. Un altre dels actes destacats és la representació de l’obra de teatre Paradise, interpretada per actors de Merlí, el diumenge 28.