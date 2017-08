Només dos de cada deu catalans es revisen la pell periòdicament

Actualitzada 10/08/2017 a les 13:18

El 72% de la població assegura que utilitza el factor de protecció correcte

© Una revisió per prevenir el càncer de pell. SEGRE

Només dos de cada deu catalans acudeixen a revisions periòdiques amb el dermatòleg, mentre que un 39% ho fa únicament en cas de detectar alguna anomalia. Així ho posa de manifest un informe elaborat per la farmàcia especialitzada en cosmètica Farmaconfianza.com i el portal iDermo. L’estudi se centra també en els hàbits de protecció solar i revela que el 75% dels catalans declaren estar molt preocupats per l’estat de la seua pell. Per això en aquests mesos presenten especial atenció als protectors solars, ja que el 72% de la població assegura que utilitza el factor de protecció correcte, una xifra que se situa 22 punts per sobre de la mitjana nacional.