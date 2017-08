Veïns de Vallbona reparen els seus ‘estimaocells’

Un centenar de persones participen en l’activitat per reparar la trentena de figures que es van començar a construir fa sis anys || Representen una aposta per la biodiversitat, el reciclatge, l’art i la comunitat

Els veïns de Vallbona de les Monges aposten per la biodiversitat, el reciclatge, l’art i la comunitat. Així va quedar demostrat de nou dimarts, coincidint amb les jornades culturals, quan un centenar de persones, la majoria famílies amb nens i grups de joves, es van reunir a l’encreuament de la carretera de Rocallaura a Nalec per restaurar la trentena d’estimaocells que fa sis anys es van començar a construir. Des d’aleshores, un dia a l’any, generalment a l’agost, es troben els veïns per reparar-los. L’impulsor del projecte, Eduard Viver, es va mostrar satisfet amb la bona acollida, ja que en només sis anys els estimaocells s’han convertit en un gran atractiu turístic. “Cada estimaocell representa una família o grup d’amics de Vallbona o localitats veïnes. L’objectiu és que el projecte creixi i arribi a més llocs”, va explicar en aquest sentit Viver. De fet, ja es veuen a Bellpuig, l’estany d’Ivars i Vila-sana o el Bruc.

En aquesta ocasió, la reparació dels estimaocells es va completar amb la construcció del primer hotel per a insectes, construccions que ja s’han impulsat a Europa. “No són valorats, però hem de pensar que a nivell de biodiversitat l’insecte es troba a la part més baixa de la cadena i, si existeixen, conservarem la resta d’animals que formen l’ecosistema”, va apuntar Viver.