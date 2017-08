Els nens haurien de fer vacances també d’internet, segons els pedagogs

Recomanen utilitzar la xarxa sobretot per organitzar activitats presencials o buscar activitats i informació per dur-les a terme

Durant les vacances, els nens haurien "de desconnectar-se d’internet" i utilitzar la xarxa amb unes limitacions diferents de les de la resta de l’any, han assenyalat alguns experts consultats per Efe.

El doctor en pedagogia i president del Consell Social del Col·legi de Pedagogs, Jordi Puig, ha aconsellat, durant una entrevista amb Efe, "controlar l’ús que els nens fan d’internet durant la vacances" i que aquests "utilitzin la xarxa sobretot per organitzar activitats presencials o buscar activitats i informació per dur-les a terme".

Per la seua part, Manuel Armayones, professor de desenvolupament de la eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que aglutina el coneixement generat des d’aquesta universitat en l’àmbit de la salut digital, aconsella que "els nens es connectin a la mateixa hora i que el seu mòbil quedi fora de l’habitació a la nit".

La connexió a internet "s’ha de limitar depenent de l’edat del nen, quant de més petit sigui, més clares han de ser les normes", coincideixen ambdós experts, que puntualitzen que "cal tenir en compte que els joves i els adolescents utilitzen la xarxa per continuar mantenint el contacte amb els seus amics".

"No podem obviar que internet forma part de la nostra vida", afirma Jordi Puig, qui adverteix que "cal donar-lo la importància que té" i "precisament per això és necessari un temps de desconnexió".

Durant les vacances d’estiu, ambdós experts recomanen que les hores de connexió a internet de nens i joves "siguin les mínimes i pactades amb els pares", amb l’objectiu que els joves les aprofitin per a relacions personals i per a disfrutar d’experiències que no depenguin d’una pantalla.

Armayones recomana "deixar clar des del començament a quines pàgines web poden entrar els fills i en quins, no que no utilitzin contrasenyes i que tinguin els telèfons i les connexions obertes".

"A les onze de la nit un nen de deu anys no necessita un mòbil per a res", deixa clar Armayones, per a qui una bona opció durant la nit és apagar el dispositiu i deixar-lo en un lloc comú, com el menjador o la cuina.

"Els pares han de donar exemple", afegeixen ambdós experts, per la qual cosa recomanen que el compromís de desconnexió "sigui mutu, de manera que els adults també aprofitin les vacances per fer desintoxicació digital".

Ambdós experts destaquen la "importància" que els grans aconsegueixin la desconnexió digital, i per a això recomana tancar els temes pendents els primers dies de vacances.

En aquest sentit, matisen que "és important que no es produeixi una interrupció brusca d’internet i que "durant els primers dies es dugui a terme un treball conscient de preparació".

Les vacances "són un període del temps diferent", que es regeix per unes normes diferents a les de la resta de l’any. Aquestes normes en algun sentit han "de ser més flexibles com en l’hora d’anar a dormir i d’aixecar-se" i en un altre més rígides "com podria ser en la connexió a internet", assenyala Jordi Puig.

És un període en què "és necessari descansar en tots els sentits i regenerar-se per afrontar novament les obligacions" exposa Jordi Puig.

El pedagog ha explicat que, "encara que no es tracti d’un comportament generalitzat, hi ha pares que busquen destinacions vacacionals on la connexió a internet sigui impossible".

Puig equipara aquesta situació "a la viscuda fa 15 o 20 anys, quan es buscaven destins on no hi hagués televisió".

"Es perseguia llavors el mateix que ara", afirma, que és "aïllament, tranquil·litat, no saber què està passant fora del nostre entorn més pròxim i tenir la sensació que el món funciona sense tenir aquesta informació".