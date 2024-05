Troben una persona morta en un pis a Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una persona que va ser trobada aquest dilluns en un habitatge del carrer Col·legi, al barri de la Bordeta. Cap a les vuit del vespre, diverses patrulles de la policia catalana així com una ambulància del SEM es van traslladar a la zona. Fonts policials van indicar que en un principi no hi havia indicis de criminalitat.