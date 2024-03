Troben quatre cadàvers en avançat estat de descomposició en una casa de Toledo

detail.info.publicated Agències Toledo detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional investiga la troballa de quatre cadàvers, tres homes i una dona, sense signes de violència i en avançat estat de descomposició, en un habitatge del Centre Històric de Toledo. Els cossos van ser localitzats a última hora de la tarda d’aquest dimarts, després que un conegut d’un dels morts, que portava sense tenir notícies d’aquesta persona des de divendres, donés la veu d’alerta. Fonts de la investigació apunten que una intoxicació a causa de la mala combustió d’una estufa de gas butà, que era en una de les habitacions de l’habitatge, podria haver causat les morts.

Fins al moment, es desconeix la identitat de tres dels morts, però fonts de la investigació apunten que un dels cadàvers correspon a un home de 64 anys.

Les quatre víctimes eren en diferents habitacions de l’habitatge, ubicat a la Costa de Santa Leocadia, en el Centre Històric de Toledo i, encara que tots els cossos estaven en avançat estat de descomposició, un d’ells presentava pitjor situació. Es tracta de l’home a l’habitació del qual hi havia l’estufa, que quan van entrar els agents policials a l’habitatge encara estava amb l’interruptor d’encesa accionat, encara que ja no hi havia flama perquè s’havia consumit el gas, segons va indicar el cap Superior de Policia de Castella-la Manxa, Javier Pérez Castillo.

La delegada del Govern a Castella-la Manxa, Miracles Tolón, va afirmar que "és complicat parlar d’edats i de la identificació" dels morts i va indicar que, ja que els morts encara no estan identificats, "és complicat saber si tenien relació" entre ells.