Troben mort un veí de Les que feia dos mesos que estava desaparegut

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un veí de Les d’uns 60 anys que va ser trobat sense vida ahir al matí i que feia dos mesos que estava desaparegut. La policia catalana no descartava cap hipòtesi però en les primeres indagacions no van trobar signes evidents de criminalitat, encara que no es va poder determinar les causes de la defunció a causa del seu avançat estat de descomposició. Persones properes a la víctima n’havien denunciat la desaparició el passat 5 de desembre i l’última vegada que se’l va veure amb vida va ser el dia 2 de desembre, segons ha pogut saber aquest diari. L’home feia diversos anys que residia a Les i tenia família al Pont de Suert.

La troballa va tenir lloc cap a les 11.00 hores en un immoble de la localitat. Es tracta d’un dels llocs on l’home solia pernoctar. Al lloc es van desplaçar agents d’Investigació i la policia científica dels Mossos d’Esqua dra, un forense i la comitiva judicial. Després de l’aixecament, el cadàver va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Lleida per practicar-li l’autòpsia que determinarà les causes de la mort. El cos es trobava en una espècie de forat. Respecte a la desaparició, persones pròximes a l’home havien denunciat la seua desaparició des de feia gairebé dos mesos. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i es van fer diverses recerques, fins i tot a l’immoble on va ser trobat ahir. L’última vegada que se’l va veure amb vida va ser el dissabte 2 de desembre, quan es van poder obtenir enregistraments de càmeres de seguretat.

L’alcalde de Les, Andreu Cortés, va lamentar aquesta defunció i va explicar que “els serveis socials li feien un seguiment periòdic però portava una vida anàrquica i moltes vegades refusava l’ajuda”. “Solia dormir en diferents llocs, en una espècie de refugis”, va afegir l’alcalde. També va explicar que “s’havien fet diversos dispositius de recerca