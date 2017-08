Tiurana, escenari de conte

El Festival del Conte va rebre mig miler de persones al llarg del matí || Una desena de narradors van atreure l’atenció del públic amb escenificacions i acompanyament musical

Tiurana es va convertir aquest diumenge en escenari de contes. Mig miler de persones van multiplicar per cinc la població d’aquest municipi de la Noguera amb motiu del Festival del Conte, que va reunir en aquesta edició una desena de narradors.En solitari o en parelles, es van instal·lar en diferents punts del poble, allà on l’entorn acompanyava millor les històries que explicarien. Així, un gronxador que imitava la forma d’un vaixell víking amb el pantà de Rialb al fons era el lloc on es podia escoltar una narració sobre mariners enmig d’una tempesta.Nens i nenes van poder participar en un