El ciclisme, l'hàbit esportiu més practicat

Actualitzada 24/08/2017 a les 11:36

Les bicicletes de muntanya són les preferides entre els aficionats

© Imatge d'arxiu d'una pedalada popular a Lleida. SEGRE

Molts ciutadans aprofiten l’època de vacances per fer esport i disfrutar de la naturalesa d’una manera saludable. Segons l’Enquesta d’Hàbits esportius que realitza el Minister d’Educació, Cultura i Esport, el ciclisme és la pràctica esportiva més habitual entre els espanyols, una dada corroborada ara per estudi d’idealo.es, segons el qual el 59% dels ciutadans afirma que els agrada muntar en bicicleta.



Però, quin és el tipus de bicicleta més utilitzada? En aquesta època d’estiu en què el bon temps permet realitzar esport a l’aire lliure, el mercat ofereix una gran diversitat de bicicletes, depenent del tipus d’activitat que es vulgui practicar. Segons l’estudi del comparador, realitzat a partir d’una mostra de més de 1.000 espanyols majors de 18 anys de tota la geografia, la bicicleta de muntanya és la favorita pels aficionats del ciclisme a Espanya (57,4%), seguida de la bicicleta urbana (18,2%) i de la bicicleta de carretera (13,8%). Les bicicletes elèctriques no tenen popularitat entre els amants de les bicicletes i el ciclisme, ja que són vistes més com un mitjà de transport a grans ciutats.