Tremp, un ‘plató’ de cine rural

Una exposició de cartells de pel·lícules rodades als Pallars obre la sisena edició del festival Mostremp || La pel·lícula ‘La tortuga roja’ estrena el certamen, que projectarà dotze curts a concurs

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La sisena edició del festival Mostremp de curtmetratges de temàtica rural va arrancar ahir al complex cultural La Lira de Tremp –que es va omplir per veure la pel·lícula d’animació La tortuga roja–, en un acte que va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Joan Ubach; el president del consell del Pallars Jussà, Constantí Aranda, i el director del certamen, José Bergés, que van apostar per continuar consolidant el certamen de cara al futur. Bergés, fins ara encarregat de la part tècnica de la mostra, s’estrena enguany com a director amb la mateixa il·lusió de sempre d’atansar la màgia del cine