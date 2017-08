La 40a edició de l’Aquelarre de Cervera culmina amb més de 30.000 visitants

La festa de les bruixes ret homenatge a la capital de la Segarra per terra, mar i aire

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Cervera va rebre des de dijous passat més de 30.000 visitants per disfrutar de la festa de l’Aquelarre, que aquest any va complir quaranta edicions. Com és tradicional, l’aparició i l’escorreguda del Mascle Cabró, diumenge a la matinada, va ser el punt culminant d’aquesta emblemàtica festa del foc i les bruixes a la capital de la Segarra.Cervera va viure la nit de dissabte a diumenge el seu Aquelarre més massiu. Segons l’alcalde, Ramon Royes, la festa va portar en els tres dies a la ciutat més de 30.000 espectadors, “cinc mil més que en l’última edició”. També va ser l’espectacle