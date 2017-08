Reivindiquen millores al riu Segre

Segona edició del descens en piragüa organitzat per Torres de Segre, Soses, Aitona i Seròs || L’organització planteja allargar el recorregut davant de l’èxit de participació

Mig miler de persones van participar ahir en la segona edició del descens en piragüa pel Segre entre Torres de Segre, Soses, Aitona i Seròs. Una cita festiva que va servir també perquè els organitzadors revindiquessin millores en aquest tram del riu, sobretot a les zones més allunyades dels municipis. Una reivindicació que, segons els alcaldes, segueix sense resposta per part de les administracions.

El descens va ser organitzat pels ajuntaments dels quatre municipis del Segrià, amb el suport de Torres Energia, Rogles Aventura i Gestiona. En total, van participar-hi 360 piragüistes, a banda de voluntaris i socorristes.

Així mateix, la jornada també va oferir una ruta amb bicicleta de 17 quilòmetres al costat del riu. L’objectiu d’aquesta segona edició era oferir un descens popular per reviure l’èxit de l’any passat, promocionant aquest tram del Segre a través de la pràctica de dos esports, a part de potenciar la consciència de la població respecte al riu. Davant de l’àmplia participació per segon any consecutiu, es planteja allargar el recorregut de cara a les pròximes edicions.

La jornada va començar a les vuit del matí amb la sortida dels autocars de Seròs, que recollien els participants a les altres poblacions fins a arribar a Torres de Segre, punt de partida dels piragüistes i ciclistes al Mirador de la Presa. Com a escalfament, es va fer un dinar popular i una master class de zumba, a més d’una explicació tècnica d’iniciació. Els piragüistes van completar un recorregut de 18 quilòmetres i la jornada va finalitzar a Seròs a les piscines municipals.