Lleida, ciutat cardioprotegida

La capital del Segrià compta amb 43 desfibril·ladors en edificis públics i al carrer per atendre emergències cardiopulmonars || Es calcula que es produeix un infart cada 20 minuts

La capital del Segrià compta amb 43 desfibril·ladors en edificis públics i al carrer per atendre situacions i emergències cardiopulmonars. Una eina fonamental que salva vides defensada aquests dies al congrés mundial de cardiòlegs que es reuneix a la Fira de Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat. Sobre això, l’ajuntament de Lleida va informar ahir que la plaça de la Paeria, Ricard Viñes i l’exterior del Barris Nord i del Camp d’Esports són els punts on ha instal·lat quatre aparells electrònics perquè puguin ser utilitzats en cas de ser necessaris.

Aquests desfibril·ladors se sumen als que ja estan distribuïts estratègicament per la ciutat i ubicats en diferents espais municipals, amb un total de 39 aparells. Així, es troben a les entrades o recepcions de públic com l’edifici Pal·las, l’Auditori Municipal Enric Granados, l’Institut Municipal d’Ocupació o el Centre de Recursos Juvenils. També en espais emblemàtics de la ciutat, com són la Seu Vella, l’Arborètum o el parc de la Mitjana.

Mil lleidatans van morir el 2011 per afectació circulatòria, revertible amb un desfibril·lador

Només el 25 per cent que ha vist una mort sobtada ha fet maniobres de reanimació pulmonar

La Paeria va recordar que estan disponibles desfibril·ladors portàtils que es poden desplaçar on es desenvolupin actes multitudinaris, com actes de la festa major o esportius. L’objectiu, segons el consistori, és que la ciutat sigui un espai més cardioprotegit i se salvin vides. En el conjunt de la província, l’objectiu de la Diputació és que el 2018 tots els municipis lleidatans tinguin almenys un desfibril·lador.

S’estima que cada any hi ha unes 30.000 aturades cardíaques a l’Estat, amb una mitjana d’una cada 20 minuts. El 2015, les dades de l’INE sobre causes de defuncions constaten que més de mil lleidatans van morir per afectació circulatòria. En el 90% dels casos es podrien haver revertit amb una desfibril·lació ventricular.

Els cardiòlegs demanen ensenyar maniobres de reanimació als col·legis

Un estudi de l’hospital Vall d’Hebron estableix que només el 25,3% de la població que ha presenciat una mort sobtada ha realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). L’informe, presentat ahir al Congrés Europeu de Cardiologia, que reuneix més de 31.000 professionals (quatre d’ells de Lleida), revela que la mort sobtada és un problema freqüent, ja que un 13,8% va declarar haver presenciat alguna vegada una mort sobtada. Davant d’aquesta realitat, els autors de l’estudi suggereixen que es facin programes de capacitació d’RCP a les escoles, la qual cosa milloraria el pronòstic de la mort sobtada. Les tècniques de reanimació són una eina d’intervenció precoç que s’ha d’unir a l’ús del desfibril·lador. A Lleida, les empreses Neosalus i Cardionlive han desenvolupat una aplicació mòbil per saber on estan ubicats els desfibril·ladors en espais públics o privats.