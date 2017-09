Fondarella obre el Centre de Serveis per a la gent gran

Inaugurat per Joan Reñé, ofereix prestacions com menjador o bugaderia

El president de la Diputació de Lleida i alcalde de Fondarella, Joan Reñé, va ser l’encarregat d’inaugurar ahir el Centre de Serveis i Consultori Mèdic del municipi, un equipament que té com a principal objectiu atendre el col·lectiu de la tercera edat o amb necessitats especials. Es tracta d’un edifici que ofereix una sèrie de serveis com menjador, bugaderia, fisioteràpia o neteja i higiene personal que els veïns de Fondarella ja poden contractar de forma individualitzada. “D’aquesta manera, les persones grans que requereixen uns serveis d’atenció específics poden continuar vivint a Fondarella i no han d’anar a una residència quan