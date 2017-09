La Fira arranca amb cor

Tàrrega inaugura la 37a edició del certamen al ritme dels batecs de l’artista Ada Vilaró en una singular proposta amb 400 veïns || Venudes més de 5.500 entrades i esgotades en 57 funcions

La 37a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega va arrancar ahir de forma inusual a les 7 del matí amb l’acció teatral urGENTestimar, que es prolongarà durant 40 hores fins passades les deu de la nit d’avui divendres, la qual cosa representarà la inauguració més llarga en la història del certamen. La plaça Major es va convertir en l’epicentre del muntatge, amb moments destacats com el que va servir d’inauguració formal de la fira, ahir a la tarda. En aquest muntatge, el públic escolta continus batecs del cor de l’artista Ada Vilaró, que passeja per una piscina de 14 metres quadrats i convida el públic a formar part del projecte sumant-hi el batec de cada participant que, al contactar amb l’artista, comença a sentir-se també per tota la plaça. La idea, en la qual col·labora el científic Josep Perelló, líder d’Open Systems de la Universitat de Barcelona, busca reflexionar sobre la necessitat de compartir i de construir un futur en comunitat a partir del respecte i l’amor, valors que, segons ells, escassegen en la societat. Aquesta acció inaugural va mostrar durant tota la jornada diferents rituals assajats prèviament amb gairebé 400 veïns i col·lectius de la ciutat. A la tarda, més d’una desena d’entitats de Tàrrega es van concentrar aixecant pancartes amb els seus desitjos per fer un món millor. El públic podia llegir missatges com Il·lusió, Sardanes, Solidaritat, Felicitat o No a l’abocador, entre d’altres.

La fira, que es desenvoluparà fins diumenge amb 54 espectacles a càrrec de 52 companyies, ja havia venut ahir més de 5.500 entrades, que s’havien esgotat en 57 funcions, entre les quals les dels lleidatans Íntims Produccions o Los Galindos. La segona jornada del certamen oferirà avui un total de 68 sessions.