Dos de cada tres fills de maltractades ateses per Creu Roja pateixen violència

EFE Actualitzada 12/09/2017 a les 12:21

Més del 23 per cent d’aquests menors desenvolupa estrès posttraumàtic

© Logo de la Creu Roja i la Mitja lluna roja. EFE

Dos de cada tres fills de víctimes de maltractament masclista ateses per Creu Roja a través del servei telefònic Atenpro han patit també ells algun episodi de violència i més del 23 per cent pateix estrès posttraumàtic. Són dades del Butlletí sobre Vulnerabilitat Social presentat aquest dimarts per Creu Roja, que fa un balanç d’aquest servei d’assistència telefònica i directa a les dones víctimes de violència de gènere del Ministeri de Sanitat, que presta aquesta organització i gestiona la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.



El 80 per cent de les dones víctimes de violència de gènere ateses no pot relacionar-se amb la seua família per l’aïllament a què el sotmet el maltractador i el mateix percentatge pateix control del mòbil i les xarxes socials. L’estudi analitza un mostra aleatòria de 1.098 dones -de les més d’11.000 ateses el 2016-, el 75 per cent tenen fills al seu càrrec i el 76 % són espanyoles.



El coordinador de Creu Roja, Antoni Bruel, ha destacat l’alt nivell de violència patit per les usuàries, el 96 per cent psicològica, el 70 % cops, el 56 % amenaces amb armes i el 61 % han estat obligats a mantenir relacions sexuals.



En la presentació de l’informe, la delegada del Govern per a la Violència de Gènere, María José Ordóñez, ha destacat la importància d’aquest servei que permet trencar aquest aïllament de la víctima i la protecció que ofereix, ja que connecta amb els serveis sanitaris o amb les Forces de Seguretat.