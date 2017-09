Més de 22.000 persones ingressen cada any als hospitals catalans per una sèpsia greu

El pronòstic dels pacients millora de forma important si es fa una detecció precoç i un inici de tractament immediat

Dia Mundial contra la Sèpsia



Amb motiu del dia Dia Mundial contra la Sèpsia, que se celebra el 13 de setembre, el Consorci Sanitari del Maresme, conjuntament amb la filial del Maresme de L’Acadèmia, i amb el suport de les societats científiques de cures intensives i d’urgències, organitza la jornada “La sèpsia a debat”. L’acte tindrà lloc a l’Hospital de Mataró i comptarà amb la participació de la directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, Cristina Nadal. Així mateix La Marató de TV3 ha decidit centrar-se enguany en les malalties infeccioses greus, i el seu director, Xavier Abad, també participarà en la jornada.



Durant l'any 2016 a Catalunya la sèpsia va ser responsable de l'ingrés hospitalari de més de 22.7000 persones i va causar 4.000 morts. La sèpsia és un procés pel qual una infecció pot produir una mala perfusió als òrgans, els lesiona i acaba produint el que anomenem fracàs multiorgànic i la mort. És una síndrome amb risc vital com l'infart de miocardi o l'ictus, però que actualment provoca més morts a Catalunya que aquestes dues patologies juntes. És més freqüent en la gent gran i amb malalties associades, però pot afectar persones de qualsevol edat i estat de salut. La detecció precoç i l'inici immediat del tractament són fonamentals per al bon pronòstic de la sèpsia.Catalunya disposa d'un protocol d'emergència implantat a tot el territori per al tractament de la malaltia: el codi sèpsia. Aquest model integral d'atenció consisteix a reduir el temps de resposta del sistema sanitari, per tal que el pacient afectat rebi les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades, en els diferents punts de la xarxa assistencial.

Durant l’any 2016 a Catalunya la sèpsia va ser responsable de l’ingrés hospitalari de més de 22.7000 persones i va causar 4.000 morts. La sèpsia és un procés pel qual una infecció pot produir una mala perfusió als òrgans, els lesiona i acaba produint el que anomenem fracàs multiorgànic i la mort. És una síndrome amb risc vital com l’infart de miocardi o l’ictus, però que actualment provoca més morts a Catalunya que aquestes dues patologies juntes. És més freqüent en la gent gran i amb malalties associades, però pot afectar persones de qualsevol edat i estat de salut. La detecció precoç i l’inici immediat del tractament són fonamentals per al bon pronòstic de la sèpsia.Catalunya disposa d’un protocol d’emergència implantat a tot el territori per al tractament de la malaltia: el codi sèpsia. Aquest model integral d’atenció consisteix a reduir el temps de resposta del sistema sanitari, per tal que el pacient afectat rebi les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades, en els diferents punts de la xarxa assistencial.