Els neuròlegs defensen els tractaments no farmacològics com a reforç || Desenes d’activitats pel dia mundial de la malaltia

© Melodia per al record a Mollerussa - La plaça de l’Ajuntament va acollir una actuació de la coral Ressò de l’Albada, que va interpretar la cançó La melodia d’un record, un himne que es va estrenar ahir a tot Catalunya.

Tallers d'estimulació per frenar l'Alzheimer

“Segueixo sent jo” va ser el lema escollit ahir per celebrar el Dia Mundial de l’Alzheimer, que a Lleida va comptar amb una jornada a l’hospital de Santa Maria i diverses activitats de conscienciació i recaptació de fons en diferents localitats per lluitar contra aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 8.000 lleidatans.

Els professionals de la Unitat de Trastorns Cognitius van explicar que, paral·lelament als medicaments, és de vital importància la teràpia no farmacològica per tal d’evitar la progressió de la malaltia. Es tracta de tallers que mantenen les capacitats cognitives del pacient i a més milloren aspectes emocionals i socials.

Quant als avenços mèdics, el Santa Maria i l’IRBLleida treballen en nous fàrmacs destinats a eliminar l’amiloide del cervell, una substància que lesiona progressivament les neurones (vegeu SEGRE d’ahir). Amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació, l’associació Afall va instal·lar deu taules informatives a Lleida.

A Mollerussa, prop d’un centenar de persones van participar en un acte organitzat per la Fundació Catalunya-La Pedrera que va comptar amb la participació d’afectats i familiars.